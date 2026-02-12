Multe da 5mila euro e auto sequestrate Fermato 85enne con patente scaduta da 4 anni

La Polizia Locale di Castelfranco Emilia ha multato quattro automobilisti e sequestrato alcune auto negli ultimi giorni. Tra loro, anche un uomo di 85 anni fermato con la patente scaduta da quattro anni. Le sanzioni totali superano i 10mila euro, con multe che arrivano fino a 5mila euro solo per un veicolo. L’attività di controllo è stata intensa e mira a garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Controlli della Locale a Castelfranco: ritirate quattro patenti in pochi giorni. Sulla via Emilia un uomo con licenza polacca non valida, a Manzolino bloccato un 50enne con documento revocato Un conto da oltre 10mila euro complessivi, e quattro automobilisti appiedati. È questo il bilancio dell'intensa attività di controllo stradale svolta negli ultimi giorni dalla Polizia Locale di Castelfranco Emilia, che ha portato alla luce gravi irregolarità al volante. Il primo intervento di rilievo è avvenuto lungo la Via Emilia, dove gli agenti hanno fermato una Ford condotta da un uomo di 45 anni.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Castelfranco Emilia

Un uomo di 50 anni ha percorso circa 400 km da Pisa a Ciriè alla guida di un’auto priva di documenti, senza assicurazione e con la patente sospesa da dieci anni.

Un conducente è stato fermato mentre guidava in modo incerto, dando origine a un controllo di routine.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Castelfranco Emilia

Argomenti discussi: Green bond, via libera del Governo alle sanzioni economiche e reputazionali; Alla guida dello scooter con la patente revocata da oltre 15 anni: multato di oltre 6mila euro a Rivoli; Alfredo, 86 anni, e l’odissea della multa digitale con il Qr code: Non ho lo smartphone, è un incubo; Sigilli al centro cottura per le scuole. Sporcizia e cibo conservato male: Gravi carenze igienico-sanitarie.

Collecchio, guidava con la patente falsa: denuncia e multa da 5mila euroGli agenti del corpo unico della polizia locale dell’Unione pedemontana parmense hanno denunciato un trentenne scoperto alla guida di un’auto con la patente falsa. Il giovane, di origini straniere, er ... gazzettadiparma.it

Scavi vicino a un albero monumentale, multa da 5mila euro a BrisighellaInterventi non autorizzati all’interno della zona di protezione di un albero monumentale sono costati una sanzione amministrativa da 5.000 euro. Il ... ravennanotizie.it

#Colleferro. Massiccio dispositivo di controllo del territorio a cura dei #Carabinieri. 4 denunce e multe per oltre 5mila euro. Leggilo su #CronacheCittadine.it •> facebook