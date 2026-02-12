Monza alla guida con una patente albanese falsa | multato e denunciato

Un uomo alla guida di un’auto a Monza è stato fermato dagli agenti della polizia locale dopo aver causato un incidente. Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto che la patente di guida che aveva era falsa. È stato multato e denunciato per aver cercato di usare un documento falso. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Monza, 12 febbraio 2026 – Girava con una patente falsa ma, quando è incappato in un incidente stradale, gli agenti della polizia locale di Monza lo hanno smascherato. Convocato al Comando di via Marsala per la ricostruzione del sinistro stradale, il documento di guida che ha esibito si è rivelato essere il frutto di un’elaborata contraffazione. Protagonista della vicenda un a lbanese di 47 anni r esidente in provincia. Durante le verifiche di rito, l’interessato ha esibito un a patente di guida albanese. A un primo esame il documento appariva formalmente in regola e dotato di tutti gli elementi grafici tipici dei titoli abilitativi alla guida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, alla guida con una patente albanese falsa: multato e denunciato Approfondimenti su Monza 12 febbraio 2026 Nonantola, sorpreso alla guida con una patente falsa e denunciato Martedì 20 gennaio a Nonantola, durante un normale controllo di polizia, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara ha fermato un veicolo in transito. Fermato ancora alla guida con una patente falsa: denunciato 38enne Durante un normale controllo in via Ongaro a Verona, gli agenti della polizia locale hanno fermato un uomo di 38 anni alla guida di una Nissan. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Monza 12 febbraio 2026 Argomenti discussi: Atti amministrativi online: importanti cambiamenti informatici negli uffici comunali; Olimpiadi Milano-Cortina. Omceo di Monza e Brianza fra i protagonisti dei Giochi; Monza Brianza: Anaci rinnova la cariche, Bonato confermato alla presidenza; Il Museo del Duomo di Monza, in cinquantamila alla scoperta di tesori e misteri. Controlli a tappeto al parco delle Groane. Controllate 75 auto: cinture mancanti e telefono alla guida, le contestazioni più frequentiLa Questura di Monza e della Brianza ha coordinato un servizio straordinario di prevenzione nel territorio nei comuni di Barlassina, Lentate sul Seveso e Seveso, con l’obiettivo del contrasto allo spa ... msn.com Monza Brianza: Anaci rinnova la cariche, Bonato confermato alla presidenzaRinnovo delle cariche nel segno della continuità per Anaci Monza e Brianza. Per il ... msn.com Se sei celiaco e vivi o passi da Milano e Monza, questa guida ti cambia la vita. https://amzn.to/3LSatPd Abbiamo selezionato i 100 migliori locali gluten-free, uno per uno, tra ristoranti, pizzerie, street food e pasticcerie. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.