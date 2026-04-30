La Juventus si trova al centro delle trattative per la porta, con Alisson come possibile nuovo acquisto. Nelle ultime ore, si è intensificato il pressing di alcuni intermediari, tra cui Jorge Mendes, che sta cercando di facilitare l’affare. La situazione si fa più complessa con l’interesse di altri club e le negoziazioni in corso. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per definire il futuro del portiere.

di Alessio Lento La porta della Juventus rischia di diventare uno dei tavoli più caldi del prossimo mercato. Non per una semplice suggestione, ma perché dall’Inghilterra continuano ad arrivare segnali abbastanza chiari: il Liverpool starebbe preparando il terreno nel caso in cui il suo numero uno, Alisson Becker, dovesse davvero partire. Secondo TEAMtalk, la Juventus starebbe spingendo forte per il portiere brasiliano e avrebbe già messo sul tavolo una proposta ricca e lunga. Non siamo ancora a una trattativa chiusa, va detto, perché il Liverpool non avrebbe preso una decisione definitiva. Però il fatto che i Reds stiano valutando alternative dice molto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson si avvicina alla Juventus, anche Jorge Mendes si è messo in mezzo

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