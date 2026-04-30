Il prossimo 30 aprile i dipendenti della società Alha si riuniranno a Fiumicino in occasione dell’acquisizione da parte di Bcube. I lavoratori manifestano preoccupazioni riguardo ai possibili rischi per il proprio posto di lavoro e per le condizioni contrattuali. La riunione mira a discutere le implicazioni di questa operazione e a condividere le proprie aspettative in vista dei cambiamenti in atto.

? Cosa sapere I lavoratori Alha si riuniscono a Fiumicino il 30 aprile per l'acquisizione da parte di Bcube.. La Flai monitora i rischi occupazionali e le divergenze tra gli accordi aziendali delle due società.. I lavoratori della Alha si sono riuniti giovedì 30 aprile 2026 al Teatro Traiano di Fiumicino per discutere l’imminente acquisizione da parte di Bcube, con il segretario nazionale della Flai, Andrea Orlando, presente tra i partecipanti. L’assemblea informativa è stata convocata dal segretario regionale della stessa sigla, Massimo Florian, per affrontare le incertezze che circondano l’operazione societaria. Durante l’incontro, i dipendenti delle due realtà industriali hanno analizzato i potenziali rischi legati alla transizione, concentrandosi su nodi contrattuali e organizzativi ancora privi di una soluzione definitiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alha-Bcube: i lavoratori temono rischi occupazionali e contrattuali

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