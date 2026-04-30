Acquisizione Alha-Bcube assemblea dei lavoratori a Fiumicino

A Fiumicino si è tenuta oggi la prima assemblea informativa sull’acquisizione di Alha da parte di Bcube. L’evento è stato convocato dal segretario regionale del settore agricolo e ha visto la partecipazione del segretario nazionale del sindacato. Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli dell’operazione e sono stati ascoltati i rappresentanti dei lavoratori. La riunione si è svolta presso una sala comunale nella zona industriale.

Fiumicino, 30 aprile 2026 – Si è svolta a Fiumicino la prima assemblea informativa sull’acquisizione di Alha da parte di Bcube, indetta dal segretario regionale Flai, Massimo Florian, con la partecipazione del segretario nazionale Andrea Orlando. All’incontro erano presenti i lavoratori delle società coinvolte, chiamati a confrontarsi sulle possibili conseguenze dell’operazione e sulle questioni ancora aperte. Nel comunicato diffuso dalla Segreteria regionale Flai si legge che, nel corso dell’assemblea, sono state illustrate “le eventuali problematiche che potrebbero scaturire da questa operazione”, tra cui la differenza tra aziende di accordi di secondo livello e la presenza in Alha della Sicurezza, reparto assente in Bcube.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Acquisizione Alha-Bcube, assemblea dei lavoratori al Teatro Traiano di FiumicinoFiumicino, 30 aprile 2026 – Si è svolta al Teatro Traiano di Fiumicino la prima assemblea informativa sull’acquisizione di Alha da parte di Bcube,... PayCare, assemblea dei lavoratori. Ok all’accordo su uscite e incentiviMandato pieno dei lavoratori di PayCare alle organizzazioni sindacali per firmare all’accordo quadro con l’azienda.