Alfredo Cospito rinnovato il 41bis per l’anarchico

L'autorità competente ha deciso di prolungare il regime di carcere speciale noto come 41bis per l'anarchico Alfredo Cospito. La misura, che prevede restrizioni particolari, è stata rinnovata di recente. Questo provvedimento riguarda la detenzione dell'individuo in questione e si inserisce nel quadro delle procedure previste dalla legge italiana per i detenuti sottoposti a questa disciplina.

(Adnkronos) – E' stato rinnovato, a quanto apprende l'Adnkronos, il regime speciale di detenzione del 41bis per l'anarchico Alfredo Cospito. La decisione del ministero della Giustizia è stata notificata al difensore a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento. Cospito, che si trova detenuto nel carcere di Sassari, è al 41bis dal 2022. Per anni militante tra le file della Fai, Federazione anarchica informale, Cospito è stato prima nel carcere di Bancali a Sassari, poi in quello di Opera a Milano per poi tornare nel giugno 2023 nell’istituto sardo. Detenuto da oltre 10 anni, da ottobre 2022 per sei mesi ha portato avanti uno sciopero della fame per protestare contro l’applicazione nei suoi confronti del 41bis.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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