Il ministero della Giustizia ha deciso di prorogare il regime di carcere duro, noto come 41 bis, per un anarchico detenuto. La misura, applicata in via temporanea, riguarda la limitazione di alcune libertà all’interno del carcere. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda specificamente il soggetto coinvolto. La proroga del regime si inserisce in un quadro di verifiche periodiche previste dalla normativa penitenziaria.

Il ministero della Giustizia ha rinnovato il 41 bis (regime di carcere duro) per l'anarchico Alfredo Cospito che attualmente è recluso nelle celle di Cagliari dove sconta una condanna di 23 anni di detenzione per l'attentato alla caserma dei Carabinieri di Fossano nel 2006 e per fatti di terrorismo legati all'organizzazione eversiva Fai-Fri. La decisione è stata notificata oggi al legale difensore Flavio Rossi Albertini, che potrà impugnare il provvedimento davanti al tribunale di sorveglianza di Roma. A settembre 2025 la Corte europea dei diritti umani aveva già respinto il ricorso, perché ritenuto "manifestamente infondato". "Il rinnovo del 41-bis per Alfredo Cospito è una scelta necessaria e doverosa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alfredo Cospito, rinnovato il 41bis per l'anarchico: "Lo Stato non si piega"

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