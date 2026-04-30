Il ministero della Giustizia ha deciso di prorogare il regime di carcere duro, il 41 bis, per un anarchico sottoposto a questa misura. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il provvedimento resterà in vigore. La proroga arriva in seguito a valutazioni delle autorità competenti, che hanno confermato la necessità di mantenere questa forma di detenzione speciale. La misura riguarda un soggetto già noto alle forze dell'ordine.

Il ministero della Giustizia ha rinnovato il 41 bis (regime di carcere duro) per l'anarchico Alfredo Cospito che attualmente è recluso nelle celle di Cagliari dove sconta una condanna di 23 anni di detenzione per l'attentato alla caserma dei Carabinieri di Fossano nel 2006 e per fatti di terrorismo legati all'organizzazione eversiva Fai-Fri. La decisione è stata notificata oggi al legale difensore Flavio Rossi Albertini, che potrà impugnare il provvedimento davanti al tribunale di sorveglianza di Roma. A settembre 2025 la Corte europea dei diritti umani aveva già respinto il ricorso, perché ritenuto "manifestamente infondato". "Il rinnovo del 41-bis per Alfredo Cospito è una scelta necessaria e doverosa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alfredo Cospito, rinnovato il 41bis per l'anarchico. Berrino: "Lo Stato non si piega"

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