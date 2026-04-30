Alfredo Cospito rinnovato 41bis da ministero Giustizia | altri 2 anni di carcere duro per l' anarchico detenuto dal 2012

Da ilgiornaleditalia.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Giustizia ha deciso di rinnovare il regime di carcere duro, il 41bis, per l'anarchico detenuto dal 2012. La comunicazione è stata inviata oggi, giovedì 30 aprile, all’avvocato che rappresenta il detenuto. Il rinnovo prevede altri due anni di applicazione della misura restrittiva. La notifica segue le procedure previste dalla legge e riguarda la decisione di prorogare il regime speciale di detenzione.

La decisione del ministero è stata notificata oggi, giovedì 30 aprile, al difensore Flavio Rossi Albertini, a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento Nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, è stata notificata la decisione del ministero della Giustizia circa il rinnovo del 41bis per l.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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