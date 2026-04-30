Alfredo Cospito rinnovato 41bis da ministero Giustizia | altri 2 anni di carcere duro per l' anarchico detenuto dal 2012

Il ministero della Giustizia ha deciso di rinnovare il regime di carcere duro, il 41bis, per l'anarchico detenuto dal 2012. La comunicazione è stata inviata oggi, giovedì 30 aprile, all’avvocato che rappresenta il detenuto. Il rinnovo prevede altri due anni di applicazione della misura restrittiva. La notifica segue le procedure previste dalla legge e riguarda la decisione di prorogare il regime speciale di detenzione.

La decisione del ministero è stata notificata oggi, giovedì 30 aprile, al difensore Flavio Rossi Albertini, a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento Nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, è stata notificata la decisione del ministero della Giustizia circa il rinnovo del 41bis per l.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Alfredo Cospito, rinnovato 41bis da ministero Giustizia: altri 2 anni di carcere duro per l'anarchico detenuto dal 2012 Notizie correlate Alfredo Cospito, rinnovato il 41bis per l’anarchico(Adnkronos) – E' stato rinnovato, a quanto apprende l'Adnkronos, il regime speciale di detenzione del 41bis per l'anarchico Alfredo Cospito. Alfredo Cospito, rinnovato il 41bis per l'anarchico: "Lo Stato non si piega"Il ministero della Giustizia ha rinnovato il 41 bis (regime di carcere duro) per l'anarchico Alfredo Cospito che attualmente è recluso nelle celle di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Alfredo Cospito, rinnovato il 41bis per l’anarchico; Rinnovato il 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito; Assalti anarchici. Da Roma a Milano, regia unica nelle piazze in nome di Hezbollah e Cospito; Aprile a gonfie vele per le sale. Alfredo Cospito, rinnovato il 41bis per l'anarchicoLa decisione del ministero della Giustizia è stata notificata al difensore a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento ... adnkronos.com Il ministero della Giustizia ha rinnovato il regime del 41-bis per il militante anarchico Alfredo CospitoIl ministero della Giustizia ha rinnovato il 41-bis, il cosiddetto carcere duro, per il militante anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Sassari. Il provvedimento precedente sarebbe scad ... ilpost.it Anarchici, Alfredo Cospito resta al 41 bis. Confermata dal ministero l’alta pericolosità sociale- - facebook.com facebook Se all’anarchico Alfredo Cospito vengono negati i libri che parlano di contestazione… x.com