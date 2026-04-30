Alfredo Cospito resta al 41 bis il Guardasigilli rinnova il carcere duro

Alfredo Cospito continuerà a scontare la detenzione nel regime del 41 bis. Il ministro della Giustizia ha deciso di rinnovare il carcere duro per l’anarchico, condannato a 23 anni di reclusione per l’attentato a una caserma dei carabinieri nel 2006 e altri atti di terrorismo associati alla Federazione anarchica informale. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e resta valida fino a nuovo provvedimento.

Roma, 30 aprile 2026 – Rimarrà al 41 bis l’anarchico Alfredo Cospito, che sta scontando una condanna a 23 anni di carcere per l’attentato alla caserma dei carabinieri di Fossano nel 2006 e per altri fatti di terrorismo legati alle azioni della Federazione anarchica informale (Fai-Fri). Lo ha deciso il ministero della Giustizia, che ha rinnovato il regime di carcere duro in anticipo rispetto alla data del 4 maggio, termine ultimo per la decisione. Il difensore di Cospito Flavio Rossi Albertini potrà presentare appello contro la scelta di via Arenula davanti al tribunale di sorveglianza di Roma. Cospito è stato anche il protagonista del caso...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alfredo Cospito resta al 41 bis, il Guardasigilli rinnova il carcere duro Notizie correlate Leggi anche: Rinnovato il 41 bis per Cospito: resta in regime di carcere duro Anarchici, Alfredo Cospito resta al 41 bis. Confermata dal ministero l’alta pericolosità socialeÈ stato rinnovato il regime speciale di detenzione del 41bis per l’anarchico Alfredo Cospito. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Niente libri per Cospito: 41 bis fuori dal suo perimetro normativo; Negati libri e musica ad Alfredo Cospito, in carcere al 41 bis a Sassari (Bancali); Caso Cospito, niente libri e cd per l'anarchico detenuto al 41 bis a Sassari; Cospito al 41-bis: ricorso in Cassazione blocca libri e cd autorizzati dalla Sorveglianza. Alfredo Cospito resta al 41 bis, il Guardasigilli rinnova il carcere duroIl provvedimento era atteso entro il 4 maggio, la difesa del militante anarchico farà reclamo al tribunale di sorveglianza ... quotidiano.net Alfredo Cospito resta al 41-BisAlfredo Cospito resta al 41-bis. Il Ministero della Giustizia ha rinnovato il regime di carcere duro per l’anarchico pescarese, 54 anni, notificando la decisione ai suoi difensori a pochi giorni dalla ... abruzzoindependent.it Il ministero della Giustizia ha rinnovato il regime di carcere duro nei confronti dell'anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Cagliari dove sconta una pena a 23 anni. - facebook.com facebook Anarchici, rinnovato 41bis per Alfredo Cospito. La difesa presenterà reclamo al Tribunale di sorveglianza x.com