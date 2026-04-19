Nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile, a Shreveport, in Louisiana, si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di otto bambini di età compresa tra 1 e 14 anni. La polizia ha confermato di aver ucciso l’autore dell’attacco, senza fornire ulteriori dettagli sul suo coinvolgimento o motivazioni. La notizia ha suscitato grande shock nella comunità locale.

Sono otto le vittime, tutti bambini, di una terribile sparatoria andata in scena a Shreveport, in Louisiana, nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile. Secondo le poche notizie fatte finora filtrare dagli inquirenti, tuttora impegnati nelle indagini, intorno alle ore 6.00 del mattino, le 13.00 in Italia, gli agenti del dipartimento di polizia di Shreveport sono intervenuti nel blocco 300 di West 79th Street dopo aver ricevuto una richiesta di intervento per una lite domestica. Il portavoce della polizia locale, Christopher Bordelon, ha descritto la scena del crimine come "estesa", in quanto comprendente due abitazioni nella zona da cui è partita la segnalazione e una terza in Harrison Street, nelle immediate vicinanze.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sparatoria in Lousiana, morti otto bambini tra 1 e 14 anni. Ucciso il killer

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