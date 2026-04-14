Mille star di Hollywood firmano contro la fusione Warner e Paramount che si tradurrà in meno opportunità nella produzione costi più alti e meno scelta per il pubblico

Più di mille celebrità di Hollywood hanno firmato una petizione per opporsi alla fusione tra due dei principali studi cinematografici. Secondo gli artisti, l'accordo porterebbe a una riduzione delle opportunità di produzione, a un aumento dei costi e a una diminuzione delle scelte per gli spettatori. La notizia ha suscitato attenzione nel settore dell'intrattenimento, con diversi protagonisti che si sono schierati pubblicamente contro l'operazione.

Il mondo del cinema si mobilita contro una delle più grandi fusioni tra colossi industriali. Più di 1.000 star di Hollywood hanno firmato una lettera contro la fusione fra i due colossi Warner Bros e Paramount, lo riporta il New York Times. A loro avviso l’unione si tradurrà in “meno opportunità per i creatori, meno posti nella produzione, costi più alti e meno scelta per il pubblico. L’integrità, l’indipendenza e la diversità del nostro settore sarebbero gravemente compromesse”. La lettera, diffusa da un consorzio di gruppi tra cui il Democracy Defenders Fund di Norm Eisen e il Committee for the First Amendment di Jane Fonda, annovera tra i...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mille star di Hollywood firmano contro la fusione Warner e Paramount che si tradurrà in “meno opportunità nella produzione, costi più alti e meno scelta per il pubblico” Più di mille star di Hollywood contro la fusione Warner-ParamountCinema Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, David Fincher tra i nomi ad aver firmato la lettera "Block the Merger" Se leggi il manifesto da... Leggi anche: Più di 1.000 star di Hollywood firmano una lettera contro Warner-Paramount