Emilia-Romagna | Antitrust indaga sui bandi rifiuti rischio concorrenza limitata e costi più alti per i cittadini

L’Antitrust ha annunciato di aver aperto un’indagine sui bandi regionali per la gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna. La verifica riguarda le procedure di assegnazione, sospettate di limitare la concorrenza tra le aziende e di far aumentare i costi per i cittadini. La questione ha suscitato preoccupazioni tra le imprese e i consumatori, che temono effetti negativi sulla qualità e sui prezzi del servizio di raccolta dei rifiuti organici.

Dubbi sull’assegnazione dei rifiuti: l’Antitrust mette sotto osservazione bandi regionali. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha aperto un’indagine sulle procedure di assegnazione per la raccolta dei rifiuti organici in Emilia-Romagna, sollevando preoccupazioni riguardo a possibili restrizioni alla concorrenza nei bandi di gara. L’indagine, avviata a seguito di una segnalazione del 20 gennaio 2026, riguarda le clausole territoriali che potrebbero limitare l’accesso al servizio a un numero insufficiente di operatori. L’obiettivo è garantire una gestione più trasparente ed efficiente del ciclo dei rifiuti nella regione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Emilia Romagna Rifiuti Raccolta rifiuti, i dubbi dell’Antitrust: “Nei bandi limitata la concorrenza” L’Antitrust mette in discussione i bandi per la raccolta dei rifiuti organici a Bologna. Rifiuti, il Tar blocca gli aumenti per Covid e inflazione: "No a costi scaricati sui cittadini" Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha stabilito che non si possono trasferire sui cittadini i costi aggiuntivi legati alla pandemia e alla crisi energetica. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Emilia Romagna Rifiuti Argomenti discussi: Cartello nel mercato del lavoro: l’Antitrust indaga sul no-poaching nel packaging emiliano; Raccolta rifiuti, i dubbi dell’Antitrust: Nei bandi limitata la concorrenza; Netflix: Antitrust indaga sulla disdetta facile dopo l’acquisizione di Warner Bros. Labor market cartel: Antitrust investigates no-poaching in Emilia-Romagna packagingL’Agcm apre un’istruttoria su un possibile cartello nel mercato del lavoro nel packaging emiliano: sospetti accordi no-poaching tra grandi imprese per bloccare la mobilità dei lavoratori qualificati. firstonline.info L'antitrust indaga sui colossi emiliani del packagingSecondo l'autorità garante della concorrenza e del mercato, facevano cartello per evitare l'assunzione di ingegneri che avevano lavorato per la concorrenza. Aperta istruttoria su otto imprese, di cui ... rainews.it Finalmente un pochino di sole su Romagna ed Emilia orientale: questo il cielo poco fa a Faenza (RA). - facebook.com facebook Bando multi-round di Fondazione Telethon: a #unipr uno dei 2 finanziamenti arrivati in Emilia-Romagna. Per il progetto coordinato da Alessandro Bertucci con Claudia Bagni di @unitorvergata #ricerca #parma @Fondaz_Telethon unipr.it/notizie/bando-… x.com

