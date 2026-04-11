Blocchi portuali a Carrara | 39 attivisti condannati per Gaza

Trentanove attivisti collegati a un movimento di Massa sono stati condannati tramite decreto penale per aver partecipato ai blocchi portuali a Carrara il 22 settembre 2025. L'episodio ha coinvolto persone che avevano bloccato l'accesso al porto in segno di protesta. La condanna riguarda esclusivamente i manifestanti che si trovavano sul posto in quella data. La notizia è stata resa nota dalle autorità giudiziarie.

Trentanove attivisti legati al movimento di Massa sono stati colpiti da un decreto penale di condanna per i blocchi portuali avvenuti a Carrara lo scorso 22 settembre 2025. Il provvedimento, emesso senza il precedente dibattito processuale tra le parti, prevede sanzioni pecuniarie di 1800 euro per ogni singolo coinvolto in alternativa ai tre mesi di reclusione inizialmente ipotizzati. L’azione giudiziaria prende di mira chi ha partecipato alle manifestazioni organizzate in Toscana per sostenere la causa di Gaza e la Flotilla, contestando l’ostruzione della libera circolazione che si era protratta per circa sette ore presso il porto di Carrara. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocchi portuali a Carrara: 39 attivisti condannati per Gaza Cyber: l’Italia nel mirino, +42% attacchi e 39% attivistiIl 2025 ha segnato un punto di svolta nella sicurezza digitale globale, con oltre 5. Ancona-Gaza: 8 attivisti e 5 forni solari per la PalestinaUna imbarcazione di circa 16 metri lascerà il porto storico di Ancona nel pomeriggio del 23 marzo 2026 con destinazione la costa di Gaza.