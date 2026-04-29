Milano undici attivisti a processo per gli imbrattamenti in piazza Duomo

A Milano, undici attivisti sono stati rinviati a giudizio per presunti atti vandalici avvenuti tra il 2022 e il 2023 nel centro della città. Quasi tutti hanno un’età compresa tra i 23 e i 29 anni, mentre uno ha 46 anni. Le accuse riguardano imbrattamenti di monumenti ed edifici pubblici, tra cui piazza Duomo. Il processo è stato fissato per il prossimo futuro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Contestati atti vandalici contro monumenti ed edifici della città. Undici persone, quasi tutte di età compresa tra i 23 e i 29 anni ad eccezione di un uomo di 46 anni, saranno processate per alcuni episodi di imbrattamento avvenuti tra il 2022 e il 2023 nel centro di Milano. Gli imputati sono accusati di aver lanciato vernice colorata contro la statua equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, oltre che contro altri edifici simbolici della città. Per alcuni di loro le accuse comprendono anche resistenza a pubblico ufficiale e tentativi di ostacolare l’identificazione personale. Nel mirino anche Teatro alla Scala e sede del Pd.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, undici attivisti a processo per gli imbrattamenti in piazza Duomo Notizie correlate Undici attivisti di “Ultima Generazione” a processo: imbrattarono la statua in piazza Duomo a MilanoIl prossimo 6 luglio si aprirà il processo per 11 giovani attivisti di Ultima Generazione (il movimento di resistenza nonviolenta) per imbrattamento. Vince il no e Milano fa festa: giovani e storici attivisti in piazza Duomo. “Risultato memorabile, parte da qui la riscossa della sinistra”Milano, 24 marzo 2026 – La dovuta cautela, chiuse le urne, si rompe dopo i primi risultati dello spoglio che arrivano dai seggi. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ultima Generazione, a processo 11 attivisti per l’imbrattamento della statua in piazza Duomo; Undici attivisti di Ultima Generazione a processo: imbrattarono la statua in piazza Duomo a Milano. Undici attivisti di Ultima Generazione a processo: imbrattarono la statua in piazza Duomo a MilanoIl prossimo 6 luglio si aprirà il processo per 11 giovani attivisti di Ultima Generazione, il movimento di resistenza nonviolenta, per imbrattamento ... fanpage.it Brigata ebraica a Festa Liberazione di Milano contestata da attivisti pro PalestinaForti contestazioni sono in corso a Milano all’altezza dello spezzone di corteo del 25 aprile nel quale si trova la Brigata Ebraica all’altezza di piazza San Babila. Insulti reciproci, slogan contro ... affaritaliani.it MF-Milano Finanza. . Le cinque cose da sapere prima dell’apertura dei mercati nel Caffè Affari (ristretto) di mercoledì 29 aprile, a cura di @elisa__piazza Scopri la nuova app di Milano Finanza-Class CNBC, il punto di riferimento per l’informazione economic - facebook.com facebook Nicole Minetti, le due visite fantasma negli ospedali di Milano e Padova nella richiesta di grazia x.com