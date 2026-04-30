Il libro “Quando eravamo padroni del mondo. Roma: l’impero infinito” di Aldo Cazzullo è ricco di informazioni errate o imprecise. Nei suoi numerosi testi Cazzullo, giornalista de La Stampa prima e del Corriere della sera poi, si muove con disinvoltura tra analisi sociologiche, reportage storici, politica, perfino religione. Per quanto, in realtà, sia partito come cronista sportivo. Tra i suoi recenti successi troviamo il sontuoso saggio storico: “Quando eravamo padroni del mondo. Roma: l’impero infinito“. Il quale, inutile dirlo, è stato un successo. Complice la sua capacità di scrittura, per carità, ma anche le innumerevoli ospitate televisive e un certo hype sui Social di cui gode il sempre affascinante Impero romano.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Aldo Cazzullo e l’imbarazzante libro sull’Impero romano

Notizie correlate

Leggi anche: A Pietrastornina Aldo Cazzullo presenta il suo nuovo libro "Il primo italiano"

Ratisbona, scoperta eccezionale: il più antico tempio di Mitra della Baviera svela nuovi segreti sull’Impero Romano.Ratisbona si trova di fronte a una straordinaria riscoperta che riscrive la storia della città e del suo legame con l’Impero Romano: nel cuore del...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: 25 aprile, Aldo Cazzullo: Non diranno di essere antifascisti, perché non lo sono; Bassano, ponte chiuso per le riprese di Una giornata particolare, con Aldo Cazzullo; Siena e il genio italiano: la Contrada della Chiocciola ospita Aldo Cazzullo; Sal Da Vinci difende la sua 'Per Sempre Sì' da Aldo Cazzullo a Belve, ci sono canzoni della camorra?.

Aldo Cazzullo ricorda Gino Paoli su La7: l'ultima intervista tra musica, amori e feriteMercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21.15, su La7 appuntamento per ricordare Gino Paoli, una delle più iconiche voci della musica italiana a un mese dalla sua scomparsa. Aldo Cazzullo presenta Una Gior ... mentelocale.it

Sal Da Vinci a Belve parla de l’altra donna dopo la moglie. Su Cazzullo: Offende la genteSal Da Vinci risponde a Francesca Fagnani su un tema scomodo legato al matrimonio e chiude la polemica di Aldo Cazzullo ... dilei.it

In dialogo con la parola di Aldo Cazzullo e accompagnato al pianoforte da Fabio Valdemarin, prende forma un percorso che ripercorre la vita del Santo: dalla predica agli uccelli alle stimmate, fino alla poesia del Cantico delle Creature. Un intreccio di music - facebook.com facebook