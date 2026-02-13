A Pietrastornina Aldo Cazzullo presenta il suo nuovo libro Il primo italiano
Domenica 22 febbraio alle ore 18.30, presso la Chiesa Maria SS. Annunziata in Corso Partenio, l’autore presenterà il suo ultimo libro “Il Primo Italiano”dialogando con il Presidente del Circolo Petrastrumilia Matteo Piantedosi- Ministro dell’Interno. Francesco rifiuta gerarchie sociali al tempo rigidissime. Rifiuta la guerra. Si ribella ai rapporti di forza. Rompe con il monachesimo dell'alto Medioevo, segnato dalla separazione dal mondo, scegliendo di stare in mezzo alla società. Francesco credeva in quella che oggi definiremmo non violenza. Più ancora: nella sottomissione volontaria di ogni uomo all'altro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
