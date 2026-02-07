Ratisbona scoperta eccezionale | il più antico tempio di Mitra della Baviera svela nuovi segreti sull’Impero Romano

Ratisbona fa un passo indietro nel tempo con la scoperta di un santuario dedicato a Mitra, il più antico mai trovato in Baviera. Il tempio, emerso nel centro storico della città, si trova proprio sul Danubio e apre nuove finestre sulla presenza romana in questa zona. La scoperta potrebbe cambiare le vecchie teorie sulla presenza dell’Impero Romano in questa regione e risvegliare l’interesse per le origini della città.

Ratisbona si trova di fronte a una straordinaria riscoperta che riscrive la storia della città e del suo legame con l’Impero Romano: nel cuore del centro storico, patrimonio UNESCO affacciato sul Danubio, è emerso un santuario dedicato al dio Mitra, il più antico finora rinvenuto in tutta la Baviera. La scoperta, avvenuta durante lavori di routine in Stahlzwingerweg 6, apre una finestra inedita su uno dei culti più enigmatici dell’antichità e offre nuove prospettive sulla presenza romana nella Germania sud-orientale. Il sito, che era in fase di preparazione per un progetto residenziale, ha rivelato tracce di frequentazioni umane che risalgono a epoche diverse, ma è stato un insieme di reperti specifici a sollevare l’attenzione degli archeologi dell’ArchaeoTeam GmbH, guidati dalla dottoressa Sabine Watzlawik.🔗 Leggi su Ameve.eu

