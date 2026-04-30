Al via l' unione Cafc-Hydrogea | il sindaco Basso traccia le priorità

Il sindaco di Pordenone ha annunciato l’avvio dell’unione tra le aziende Cafc e Hydrogea, due realtà coinvolte nella gestione del servizio idrico integrato. Ha evidenziato tre punti principali: un maggiore coinvolgimento del territorio, la continuazione degli interventi già avviati e l’individuazione di nuovi interventi strategici sull’idrografia locale. Queste sono le linee guida tracciate per le prossime attività.