Al via l' unione Cafc-Hydrogea | il sindaco Basso traccia le priorità
Il sindaco di Pordenone ha annunciato l’avvio dell’unione tra le aziende Cafc e Hydrogea, due realtà coinvolte nella gestione del servizio idrico integrato. Ha evidenziato tre punti principali: un maggiore coinvolgimento del territorio, la continuazione degli interventi già avviati e l’individuazione di nuovi interventi strategici sull’idrografia locale. Queste sono le linee guida tracciate per le prossime attività.
Per il sindaco di Pordenone Alessandro Basso, le priorità nella gestione del servizio idrico integrato passano da tre direttrici principali: avvicinamento concreto al territorio, prosecuzione e ammodernamento dei lavori già in corso e individuazione di interventi strategici sull’idrografia locale.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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