Peste suina africana nuovo piano anti-cinghiali

In Lombardia arriva un nuovo piano per ridurre i cinghiali. Le autorità hanno deciso di abbatterne oltre 20 mila, sperando di fermare la diffusione della peste suina africana. La misura riguarda tutte le aree più a rischio e mira a contenere il problema prima che si allarghi ulteriormente. La decisione ha già suscitato reazioni contrastanti tra chi chiede più controlli e chi si oppone a interventi così drastici.

Un piano di abbattimento per oltre 20mila cinghiali in Lombardia, per contenere la diffusione della peste suina africana. Il commissario straordinario di Governo, Giovanni Filippini, ha emanato il nuovo Piano di azione nazionale 2026-2028 per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni, in cui rientra anche la provincia di Brescia. Il Piano fissa un obiettivo complessivo di 416.000 capi a livello nazionale, il 20% rispetto alla media del biennio 2023-24. In Lombardia, in particolare, nel biennio la media dei prelievi complessivi si è attestato a 17.899, di cui 4.

