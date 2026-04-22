Arriva il Festival Primi dei Primi con chef stellati e Iginio Massari

Dal 1 al 3 maggio a Sansepolcro si svolge la seconda edizione del Festival Primi dei Primi, dedicato alla cucina italiana. Durante l’evento saranno presenti chef stellati e Iginio Massari. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione dei primi piatti tradizionali e innovativi, con dimostrazioni, degustazioni e incontri con gli chef. L’obiettivo è promuovere la cultura culinaria del territorio attraverso diverse attività dedicate alla pasta e alle specialità locali.

È la cucina italiana, quella che racconta la seconda edizione del Festival Primi dei Primi, a Sansepolcro dall'1 al 3 maggio. Nella città di Piero della Francesca e della Buitoni, torna l’appuntamento più atteso con i primi piatti: tre giorni di cucina d’autore con trenta chef, eventi speciali.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate La grande cucina italiana a Sansepolcro: arriva il Festival Primi dei PrimiARezzo, 22 aprile 2026 – È la cucina italiana, quella che racconta la seconda edizione del Festival Primi dei Primi, a Sansepolcro dall'1 al 3 maggio. Il croissant diventa burger, con la benedizione di Iginio MassariLa scena è questa: croissant burger fragranti, sfoglia bicolore che racchiude 110 grammi di fassona. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spoleto Buskers Festival; In Puglia arriva Ego Food Fest, un festival che vale la pena di tenere d’occhio; VIVA! Festival arriva alla decima edizione ed è sempre unico; A Faenza arriva Casaviva+, il festival dedicato al diritto alla casa. La grande cucina italiana a Sansepolcro: arriva il Festival Primi dei PrimiIn arrivo tanti chef stellati, ospite d’onore sarà Iginio Massari ... msn.com Sansepolcro da città della Pasta a capitale dei Primi dei Primi: tre giorni con il festival del gustoSANSEPOLCRO - Sansepolcro capitale delle eccellenze dal 1 al 3 maggio 2026. Torna il grande Festival Primi dei Primi, che celebra il valore della ristorazione e dell’agroalimentare italiano. Per tre ... ilmessaggero.it I PRIMI NOMIdell'estate vastese con l'IILOVE festival https://cityne.ws/NRLTO - facebook.com facebook