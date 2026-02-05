Bianca Balti le foto ad alto impatto che raccontano la lotta contro il cancro | È dubbio forza lutto

Bianca Balti torna a parlare del cancro che l’ha colpita. Lo fa senza filtri, come sempre, lontana dalle passerelle che l’hanno resa famosa. Le sue foto ad alto impatto raccontano la sua lotta, tra dubbi, forza e lutto.

Bianca Balti è tornata a parlare del cancro che l’ha colpita e contro cui ha combattuto strenuamente: lo ha fatto senza filtri, come ci ha abituati da tempo, lontano dalle passerelle che l’hanno resa celebre. In occasione della Giornata Mondiale contro il cancro, la top model ha condiviso sui social delle immagini potenti e un racconto intimo che va ben oltre la sua esperienza personale. La sua è una riflessione toccante su quanto spesso le donne vengano fraintese, giudicate o minimizzate quando parlano del proprio corpo e della propria salute. Bianca apre così una finestra su ciò che davvero significa affrontare la malattia, prima, durante e dopo, invitando ad ascoltare di più e guardare oltre le apparenze. 🔗 Leggi su Dilei.it

