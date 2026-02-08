taratata musica maestro lo show che ha fatto storia

Bergamo si prepara a vivere due serate di grande musica con “Taratata”. La ChorusLife Arena ospiterà gli eventi l’8 e l’11 febbraio, portando sul palco alcuni tra i più noti artisti italiani. Tra loro ci sono Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Ligabue, Giorgia e molti altri che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. La manifestazione, giunta alla sua formula classica, promette di regalare emozioni ai fan e di riaccendere il legame tra pubblico e musica dal vivo.

La grande musica leggera italiana sbarca a Bergamo. La ChorusLife Arena ospiterà, l’8 e l’11 febbraio, la manifestazione Taratata, due serate con alcuni tra i maggiori interpreti di casa nostra: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Negramaro, Luca Carboni, Annalisa, Gigi D’Alessio, Giorgia, Fiorella Mannoia, Elisa, Ligabue, Emma, Max Pezzali. Lo show, condotto da Paolo Bonolis, sarà registrato e mandato in onda su Canale 5. Gli artisti presenti si racconteranno attraverso la musica, i testi, le sonorità, le melodie e tante sorprese. Non sarà solo un concerto, ma uno spettacolo dal vivo, capace di unire potenza sonora, emozione e condivisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

