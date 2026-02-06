Siamo devastati Musica in lutto addio a una voce che ha fatto la storia

La musica americana piange un suo grande protagonista scomparso. Una voce che ha attraversato decenni e generi, lasciando un segno indelebile senza mai cercare di imporsi troppo. La notizia ha colpito molti fan e colleghi, che si sono detti devastati per la perdita di questa figura fondamentale.

La musica americana perde uno dei suoi protagonisti più silenziosi ma fondamentali, una voce capace di attraversare decenni e generi lasciando un'impronta riconoscibile senza mai sovrastare il collettivo. La notizia della scomparsa è arrivata in punta di piedi, come spesso accade per quegli artisti che hanno fatto la storia restando lontani dai clamori, ma il vuoto lasciato è profondo per chi ha vissuto e amato una stagione irripetibile della musica pop e soul. La morte è avvenuta martedì nella sua casa di Las Vegas, circondato dai familiari. A confermarlo è stato il suo rappresentante Jeremy Westby in una dichiarazione ottenuta dalla CBS News.

