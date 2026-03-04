Al teatro Rossetti lo spettacolo Club 27 la storia di grandi musicisti scomparsi a soli 27 anni

Sabato 7 marzo 2026, alle 21, al teatro Rossetti di Vasto si tiene lo spettacolo “Club 27” scritto e interpretato da Elisa Di Eusanio. Sul palco sono presenti anche Joe Calabrò alla chitarra e voce, Fabio Frombolini al basso e voce, e Stefano Costantini alla batteria, con un contributo vocale aggiuntivo. Lo spettacolo racconta la storia di alcuni grandi musicisti scomparsi a 27 anni.

Sabato 7 marzo 2026, alle ore 21, al teatro Rossetti di Vasto va in scena “Club 27”. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Elisa Di Eusanio, accompagnata sul palco da Joe Calabrò (chitarra e voce), Fabio Frombolini (basso e voce) e Stefano Costantini (batteria), con il contributo vocale di Marco Rossetti. “Club 27” racconta da una parte la storia di grandi musicisti scomparsi a soli 27 anni, spesso segnati da dipendenze e fragilità profonde, e dall’altra la storia personale della protagonista, che si intreccia con quelle vite intense e straordinarie. Al centro dello spettacolo ci sono le canzoni e le esistenze di artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica: Janis Joplin, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison e Jimi Hendrix. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

