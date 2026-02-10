Da Gaza a Bari per le cure tre pazienti accolti al Policlinico

Tre pazienti provenienti da Gaza sono arrivati oggi al Policlinico di Bari. Due sono bambini, e sono stati accolti per ricevere cure mediche. La città si conferma punto di riferimento per chi cerca assistenza da quella zona difficile.

Bari è oggi un punto di riferimento di solidarietà per tre pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza, tra cui due bambini, accolti al Policlinico della città. L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra la Regione Puglia, il Policlinico di Bari, la Protezione Civile e diverse associazioni, mira a garantire cure mediche fondamentali a persone impossibilitate ad accedervi nel proprio paese. L’arrivo delle famiglie palestinesi segna un momento di profonda umanità e cooperazione istituzionale. La mattinata di oggi ha visto l’atterraggio all’aeroporto militare di Pratica di Mare e il successivo trasferimento a Bari di un gruppo di quindici persone, tra cui i tre pazienti che hanno immediatamente trovato accoglienza presso il Policlinico.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Gaza Bari Da Gaza al policlinico di Bari: protezione civile pugliese, intervento umanitario la scorsa notte Quindici persone fra cui bambini per cure specialistiche La Protezione civile della Puglia ha portato questa notte quindici persone, tra cui bambini e pazienti, dal Gaza al Policlinico di Bari. Un'unica incisione per tre strumenti chirurgici: al Policlinico di Bari un nuovo sistema robotico per gli interventi Al Policlinico di Bari è stato inaugurato il nuovo sistema robotico Da Vinci Single Port. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gaza Bari Argomenti discussi: Sciopero e manifestazioni per Gaza nei porti, a Bari scontro sul no al presidio: Negato un diritto; Sciopero dei portuali, nessuna nave da guerra a Bari; Nobel per la Pace, la Regione Puglia supporta la candidatura dei bambini di Gaza; La Sapienza offre supporto psicologico agli studenti italiani traumatizzati da Gaza. Da Gaza al Policlinico per curarsi, tre famiglie palestinesi accolte a Bari. Ricoverati anche due minorenniL’operazione rientra nelle attività di evacuazione sanitaria internazionale: sono bisognosi di cure specialistiche non attualmente accessibili nei territori di provenienza, a causa della guerra in cor ... lagazzettadelmezzogiorno.it Da Gaza a Bari per le cure, tre pazienti accolti al Policlinico: ci sono anche due bambiniIn mattinata l'arrivo nel capoluogo pugliese delle tre famiglie palestinesi. Decaro: Davanti a persone impossibilitate a curarsi nei propri Paesi, il dovere diventa un gesto di umanità e solidarietà ... baritoday.it La Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia si è attivata questa notte per consentire il trasferimento al Policlinico di Bari di circa quindici persone provenienti dalla Striscia di Gaza, tra cui tre pazienti, inclusi alcuni bambini bisognosi di cure speciali - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.