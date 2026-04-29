Da Palermo svolta contro l' emofilia con l' infusione di terapia genica | trattati solo 50 pazienti al mondo

A Palermo è stata somministrata per la prima volta una terapia genica a un paziente di 39 anni con emofilia A grave. Finora, solo 50 persone nel mondo hanno ricevuto questo trattamento. La procedura si è svolta in un centro specializzato e rappresenta un passo importante nel campo delle terapie innovative per questa malattia. La sperimentazione riguarda esclusivamente pazienti con forme gravi di emofilia.

Per la prima volta a Palermo è stata somministrata una terapia genica in un paziente di 39 anni affetto da emofilia A grave. A livello globale, i pazienti trattati con questa innovativa opzione terapeutica sono attualmente 52. Un risultato reso possibile grazie al lavoro dell’unità operativa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Da Napoli una terapia genica contro il colesterolo ereditarioUna nuova frontiera della terapia genica apre scenari promettenti nella lotta contro il colesterolo alto di origine ereditaria. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Celebrazioni del 25 Aprile, sindaco di Palermo contestato da manifestanti Pro Palestina; I numeri della svolta Juve: ecco come Spalletti ha rilanciato i bianconeri. E in estate spunta un test di lusso...; Serie B. Südtirol, serve una svolta: contro il Mantova per tornare a vincere; Palermo, 32 fermi in un blitz antimafia. Palermo, il Barbera fa le prove per i play-offRendimento interno formidabile, venerdì c’è l’ultima in viale del Fante col Catanzaro che poi potrebbe essere la prima rivale per la A. I tifosi l’arma in più per il sogno ... msn.com Palermo under 17 raggiunge la fase nazionale dei playoff: adesso sfida contro il ComoUnder 17 rosanero qualificati, adesso test cruciale contro il Como ... msn.com CONSULTA ASI A PALERMO: TANTE NOVITA' PER SPORT E TERZO SETTORE Si è svolta a Palermo la Consulta Nazionale dei Comitati Peroferici. Un week end fitto di incontri e di novità. Il serizio andato in onda su Eccellenza Calabria Canale 85. Interviste - facebook.com facebook La XXIX Riunione Annuale dell’ISG, che si è svolta a Palermo tra il 9 e l’11 aprile 2026, ha riaffermato il ruolo dell’associazione come motore della ricerca e della standardizzazione delle cure per i tumori rari in Italia, in particolare per i sarcomi. x.com