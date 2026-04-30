Al Picchio village I bianconeri tornano in campo oggi la ripresa degli allenamenti

Oggi al Picchio Village i giocatori e lo staff tecnico si sono ritrovati per la prima sessione di allenamenti dopo una pausa. La squadra ha svolto esercizi di riscaldamento e lavoro fisico sotto la guida del tecnico. L'allenamento è iniziato alle 15 e si è concentrato sulla preparazione atletica e sulle esercitazioni tattiche. La ripresa degli allenamenti segna il ritorno in campo della squadra dopo le ferie.

I bianconeri tornano in campo. Tecnico e giocatori oggi alle 15 si ritroveranno al Picchio Village per riprendere la preparazione in vista dei prossimi playoff che vedranno gli uomini di Tomei scendere in campo per le due gare di andata e ritorno del secondo turno della fase nazionale (quarti di finale) programmate per il 17 e il 20 maggio. Il programma settimanale degli allenamenti prevede per domani, venerdì primo maggio e sabato 2 una sessione mattutina con inizio alle 10.30, poi il gruppo potrà beneficiare di due giorni di riposo prima di riprendere i lavori martedì 5 maggio. Questo lasso di tempo a disposizione consentirà all’Ascoli di ricaricare le batterie fisiche e mentali in vista dei prossimi spareggi che metteranno sul piatto la possibilità di conquistare l’ultimo pass rimasto per la serie B.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Picchio village. I bianconeri tornano in campo, oggi la ripresa degli allenamenti Notizie correlate Leggi anche: Inter news, oggi ripresa degli allenamenti ad Appiano: il resoconto Leggi anche: La Primavera sfida il Bari al Picchio Village Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ascoli, sale l’attesa verso Campobasso: al via una prevendita a ostacoli; Ascoli, Tomei: C’è orgoglio ma non appagamento – VIDEO; Ascoli, fantasmi del passato per Kabashi: dalla trattativa saltata al rigore fallito; Al Picchio village. I bianconeri tornano in campo, oggi la ripresa degli allenamenti. Al Picchio village. I bianconeri tornano in campo, oggi la ripresa degli allenamentiI bianconeri tornano in campo. Tecnico e giocatori oggi alle 15 si ritroveranno al Picchio Village per riprendere la preparazione in vista dei prossimi playoff che vedranno gli uomini di Tomei scender ... ilrestodelcarlino.it Oggi il raduno al Picchio Village poi tutti pronti in vista del ritiroLa stagione 2025-26 dell’Ascoli Calcio decolla ufficialmente oggi con il raduno programmato al Picchio Village che farà da prologo al ritiro precampionato dove l’organico, messo a disposizione del ... ilrestodelcarlino.it [Serie C] Nessuna squalifica tecnica dopo Campobasso, ma il comunicato del Giudice Sportivo apre qualche interrogativo: accertamenti in corso sui simboli esposti dai tifosi bianconeri al "Molinari". Picchio Village: definito il programma di lavoro settimanale - facebook.com facebook