la primavera sfida il bari al picchio village

La squadra Primavera del Picchio affronterà questa mattina il Bari in una partita che si svolgerà al Picchio Village con inizio alle 11. È un fine settimana intenso per le formazioni giovanili del club, che si preparano a sfidarsi in un incontro che si svolge in casa. La sfida rappresenta un appuntamento importante nel calendario delle competizioni giovanili.

Un nuovo caldissimo fine settimana attende le formazioni giovanili del Picchio. La Primavera di Corsi stamattina ospiterà il Bari nel match programmato con avvio alle 11.30 al Picchio Village. Una settimana fa i bianconeri sono usciti vittoriosi dalla delicata trasferta di Palermo. Qui l’Ascoli si è imposto per 1-0, contro la formazione allenata dall’ex Del Grosso, grazie alla rete messa a segno nei primi minuti di gioco dal difensore centrale Di Teodoro. Il bottino conquistato così ha consentito di salire a quota 30 punti e rosicchiare terreno sulla zona playoff che ora dista 4 lunghezze. Nel mirino ci sono Avellino e Catanzaro, entrambe appaiate a 34. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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