In Arabia, durante la partita tra Al Nassr e Al Ahli, la tensione è salita subito dopo il fischio finale. Ronaldo ha segnato un gol e ha risposto a una provocazione di Demiral, scatenando una polemica tra i giocatori. La gara era considerata uno degli incontri più importanti della stagione della Saudi Pro League, ma l’atmosfera si è fatta carica di nervosismo e scontri verbali. Il postpartita ha confermato uno stato di forte tensione tra le due squadre.

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© Calcionews24.com - Al Nassr Al Ahli, nervi tesi in Arabia: Ronaldo segna e risponde alla provocazione di Demiral: è polemica!

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