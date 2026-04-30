Al MArTA un viaggio tra artigianato antico e alta moda per la Festa dei Lavoratori

Al MArTA di Taranto si svolge una mostra dedicata alla Festa dei Lavoratori che unisce artigianato tradizionale e alta moda. La mostra espone pezzi realizzati con materiali come la porpora estratta dal Mar Piccolo e fili d’oro lavorati dagli artigiani locali. Sono presenti anche creazioni di Roberto Capucci, noto stilista italiano. L’esposizione mette in evidenza le tecniche e i materiali utilizzati nel tempo per la produzione artistica e sartoriale.

Tarantini Time Quotidiano Dalla porpora estratta dai murici del Mar Piccolo ai fili d’oro lavorati dagli artigiani della Taranto antica, passando per le creazioni di Roberto Capucci. Il Museo archeologico nazionale di Taranto celebra il Primo Maggio con una visita guidata speciale dedicata al lavoro, all’artigianato e all’evoluzione della moda attraverso i secoli. L’iniziativa, intitolata “Intrecci preziosi”, accompagnerà i visitatori tra la collezione permanente del MArTA e la mostra temporanea “Forme senza tempo. Roberto Capucci dialoga con il MArTA”, dedicata allo stilista e architetto della moda italiana. Nel percorso espositivo si intrecciano antiche tecniche manifatturiere e haute couture contemporanea, attraverso abiti di alta sartoria, bozzetti, fotografie storiche e reperti archeologici legati ai mestieri dell’antica Taranto.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Al MArTA un viaggio tra artigianato antico e alta moda per la Festa dei Lavoratori Notizie correlate Leggi anche: Manifattura, moda, artigianato: a Mestre la Festa Regionale degli Ambulanti La Festa dei lavoratori. Primo maggio al chiostro tra musica, fave e olioLa Festa del Primo Maggio della Cgil torna al Chiostro di San Francesco e il sindacato lo annuncia come "un pomeriggio di festa ma anche di lotta". Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Esposti al Museo archeologico di Taranto gli Ori ellenistici salvati dai Monuments Men; Al MarTA si celebrano il talento e il coraggio italiano. Il 25 aprile ingresso gratuito; MArTA, weekend tra arte, storia e musica; Marta Morazzoni ospite all'Università cittadina di Busto per un viaggio tra le protagoniste femminili dell’Ottocento. Agrigento Capitale, al via la Festa del ViaggioPrenderà il via il prossimo 26 maggio ad Agrigento la Festa del Viaggio. Una rassegna lanciata da Agrigento Capitale della Cultura 2025, insieme con la Strada degli Scrittori, nell'ambito del ... ansa.it Taranto, al MarTA il viaggio in musica di «Voci dal Nord e dal Sud d’Europa»Domenica 22 febbraio 2026 al museo Archeologico nazionale di Taranto si è svolto il secondo appuntamento della stagione 2026 di Un anno di concerti al MArTa – Domeniche in concerto, musica e ... lagazzettadelmezzogiorno.it La Festa della Mamma non è solo una ricorrenza. - facebook.com facebook I 90 anni di Mehta: la festa nel backstage del Maggio; auguri da Chigiana e San Carlo di Napoli x.com