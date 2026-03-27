A Mestre si svolge la Festa Regionale degli Ambulanti, evento dedicato al settore della manifattura, moda e artigianato. La manifestazione coinvolge venditori ambulanti che offrono prodotti di vario tipo e rappresentano un elemento di socialità e tradizione per la comunità locale. La festa si svolge regolarmente e richiama numerosi partecipanti e visitatori.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Da sempre il commercio ambulante non è solo un formato commerciale ma un punto di riferimento per la comunità e un presidio di socialità. Con questo spirito, domenica 29 marzo 2026, arriva a Mestre la "Festa Regionale degli Ambulanti", evento organizzato da Anva - Confesercenti all’interno del palinsesto "Città in Festa". Dalle prime luci del mattino fino a sera, l’area tra Piazzetta Coin e via Fapanni ospiterà una selezione di operatori d’eccellenza provenienti da tutte le province del Veneto. Non il solito mercato, ma una vera e propria selezione di alta qualità che punta a valorizzare il ruolo dell’ambulante come presidio di tradizione, cortesia e professionalità. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Manifattura, moda, artigianato: a Mestre la Festa Regionale degli Ambulanti

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