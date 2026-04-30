Al carcere di Livorno la morte arriva di notte Detenuto si spegne nel sonno è il quarto in 2 anni

Un detenuto di 48 anni è deceduto nel carcere di Livorno tra sabato e domenica scorsi. Questa è la quarta morte avvenuta in due anni nello stesso istituto. La direzione ha annunciato che sarà disposta un’autopsia sul corpo per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato attenzione sulla sicurezza e le condizioni della struttura penitenziaria.

Livorno, 30 aprile 2026 – Sarà effettuata l’autopsia sul corpo del detenuto di 48 anni morto in cella la notte tra sabato e domenica?scorsi nel carcere Le Sughere di Livorno. Il garante dei detenuti del Comune di Livorno, Marco Solimano, sottolinea che è “il quarto caso di morte in due anni a? Livorno con la stessa tipologia, evidenziando il problema del?sovraffollamento e la necessità di aprire al più presto i nuovi?padiglioni”. "Alle Sughere - scrive Solimano - la morte arriva di notte.?È passato dal sonno alla morte senza che nessuno ne avesse?percezione, neppure i suoi due compagni di cella. La tragica?scoperta la mattina di domenica alle 8, quando non ha?risposto alle numerose sollecitazioni degli operatori sanitari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Al carcere di Livorno la morte arriva di notte”. Detenuto si spegne nel sonno, è il quarto in 2 anni Notizie correlate Leggi anche: Livorno | Muore in carcere a 48 anni, il garante dei detenuti: "Quarto decesso nel sonno in meno di due anni, tragedie laceranti" L’ispettore Nunziata salvato da un detenuto: morte scampata nel carcere di PoggiorealeTra le mura austere del reparto Roma della Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” di Poggioreale si è consumato, nella giornata di ieri, un episodio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Polizia di Stato di Livorno ha eseguito la misura cautelare personale in carcere a carico di un soggetto quarantenne. - Polizia di Stato; Minacce ed estorsione, 40enne in carcere; Diventare imprenditori (in carcere): tra vino e agricoltura, imparare un mestiere aiuta il reinserimento dei detenuti; Truffe agli anziani tra Roma e Livorno, 5 arresti tra Napoli e Casoria. Al carcere di Livorno la morte arriva di notte. Detenuto si spegne nel sonno, è il quarto in 2 anniIl garante Solimano: Sono morti silenziose, che non fanno rumore, che non urlano e?che si consumano nella solitudine e nell'isolamento, in ambienti?degradati e fatiscenti che ledono profondamente il ... lanazione.it Detenuto morto di notte in carcere a Livorno, il garante: Quarto caso in due anniUn detenuto di 48 anni è stato trovato senza vita nella notte tra sabato e domenica scorsi nel carcere Le Sughere di Livorno. Il decesso dell'uomo, su cui ... gonews.it Termina con Matteo Piccoli sotto la curva a sventolare la bandiera degli Sbandati 1987 - Libertas Livorno, la partita di "Play-In" tra Libertas Livorno 1947 e Urania Basket (102-84 per i padroni di casa). Una prova di cuore e carattere per la Libertas Livorno 194 - facebook.com facebook #Milan, #Allegri: "Io ct Solo gli amici di Livorno non ne parlano" #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com