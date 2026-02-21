L’ispettore Nunziata salvato da un detenuto | morte scampata nel carcere di Poggioreale

L’ispettore Nunziata è sfuggito a un’aggressione nel carcere di Poggioreale, quando un detenuto ha tentato di strappargli il distintivo. L’incidente si è verificato nel reparto Roma, dove il poliziotto stava svolgendo il suo turno di sorveglianza. Il detenuto ha cercato di colpirlo con un oggetto improvvisato, ma è stato immediatamente fermato da altri agenti. La scena si è conclusa senza feriti gravi. Questo episodio rivela ancora le tensioni all’interno della struttura.

© Anteprima24.it - L’ispettore Nunziata salvato da un detenuto: morte scampata nel carcere di Poggioreale

Tempo di lettura: 4 minuti Tra le mura austere del reparto Roma della Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” di Poggioreale si è consumato, nella giornata di ieri, un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. E che invece, paradossalmente, consegna alla riflessione pubblica una delle pagine più significative sul senso della divisa, sull’autorevolezza conquistata sul campo e sulla forza silenziosa del rispetto. Protagonista, suo malgrado, l’ Ispettore della polizia Penitenziaria Dott. Carmine Nunziata, coordinatore del reparto Roma, figura nota per equilibrio, fermezza e profondo senso istituzionale soprannominato “l’Ispettore delle regole”.🔗 Leggi su Anteprima24.it Carcere di Poggioreale: tenta di consegnare droga al figlio detenuto e finisce in cellaUn uomo è stato arrestato nel carcere di Poggioreale mentre tentava di introdurre droga, tra cui hashish e cocaina, destinata al figlio detenuto. Disordini nel carcere di Vasto dopo la morte di un detenutoNelle ultime ore, si sono registrati disordini nel carcere di Vasto, scaturiti dalla morte di un detenuto avvenuta la scorsa notte. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. #torreannunziata Domenica 22 febbraio in scena la “Compagnia delle Torri” diretta da Maurizio Guarino - facebook.com facebook