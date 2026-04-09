Anche senza Sal Da Vinci la Partita del Dono fa centro | festa al Morgagni per la Nazionale Cantanti

La partita tra la Nazionale Cantanti e il Team Silver 1974 si è giocata allo stadio Morgagni di Forlì, attirando un vasto pubblico. L’evento, denominato

Si è svolta in un clima di festa e ovazioni l'attesa sfida di calcio tra la Nazionale Cantanti e il Team Silver 1974; lo stadio "Morgagni" è stato teatro infatti della "Partita del Dono" organizzata dal Comune di Forlì, la famiglia Sirotti e il Club Forza Forlì con due importanti obbiettivi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Forlì si accende per Silver Sirotti: Sal Da Vinci e la Nazionale Cantanti in campo nel nome del donoIl vincitore di Sanremo 2026 guida la squadra degli artisti allo stadio Morgagni.

La Nazionale Cantanti sfida al Morgagni il Team Silver 1974 nel segno del donoIl coraggio ha una data e un nome che la città di Forlì non ha mai dimenticato: 4 agosto 1974, Silver Sirotti.

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Ieri è stato il compleanno di Sal Da Vinci e in tantissimi gli hanno fatto gli auguri online. Il cantante partenopeo ha voluto ringraziare a modo suo, con un reel nel quale si mostra intento a cantare mentre viaggia su un motoscafo. La canzone Ovviamente “Per s - facebook.com facebook