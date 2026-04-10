Domenica di stop al traffico a Mestre 300 alberi in dono ai cittadini

Domenica prossima a Mestre non sarà possibile circolare con veicoli a motore, in occasione dell'ultima giornata ecologica della stagione invernale 2025-26 a Venezia. Per l'intera giornata, dalle 8 in poi, il traffico sarà sospeso sulla terraferma, mentre i cittadini riceveranno in dono 300 alberi da piantare. L'iniziativa mira a ridurre l'inquinamento e promuovere il verde urbano.

Il 12 aprile a Venezia sarà una domenica ecologica, l'ultima della stagione invernale 2025-26. L'iniziativa prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore in terraferma, con istituzione del divieto di transito, dalle 8.30 alle 18.30, nell'area urbana delimitata a ovest dalla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Domenica ecologica a Parma il 29 marzo: stop al traffico dalle 8.30 alle 18.30Torna la domenica ecologica a Parma: il 29 marzo 2026 scatteranno le limitazioni al traffico dalle 8. Domenica ecologica a Parma il 29 marzo: domani stop al traffico dalle 8.30 alle 18.30Torna la domenica ecologica a Parma: domani, 29 marzo, scatteranno le limitazioni al traffico dalle 8. Temi più discussi: CENTRALE TORREROSSA. TUTTO PRONTO PER LE RIPARAZIONI URGENTI DI DOMENICA 12 APRILE AGLI IMPIANTI DI CAPTAZIONE E ADDUZIONE. ECCOLE; Linea Av Roma-Firenze: stop ai treni nel fine settimana; Treni: stop sulla Roma-Firenze per lavori nel WE; A Pasquetta stop al traffico per la Maresana. Riparazioni urgenti agli impianti della centrale di Torrerossa: domenica 12 aprile stop al flusso idrico verso MessinaA seguito dell’arresto improvviso di una pompa di spinta verificatosi nella notte del 1° aprile e dei successivi controlli tecnici presso l’impianto sito ... messina.gazzettadelsud.it Lavori al ponte dei Navicelli: domenica stop alla viabilità tra Fi-Pi-Li e via MogadiscioNuove modifiche alla viabilità in programma a Livorno per consentire l’avanzamento dei lavori sul ponte mobile dei Navicelli. L’Autorità di Sistema Portuale ha comunicato che nella giornata di ... livornopress.it Una domenica di motogiri: sidecar e solidarietà per Anffas a Somma Lombardo - facebook.com facebook