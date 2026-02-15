Il 14 febbraio, festa di San Valentino, due organizzazioni di Volterra hanno deciso di coinvolgere chi si sposa in modo diverso. Hanno lanciato una lista di nozze solidale, invitando gli sposi a donare parte dei regali alla Croce Rossa e alla Misericordia. Questa iniziativa mira a sostenere le attività di soccorso in città, offrendo un modo concreto per aiutare chi ha bisogno.

VOLTERRA Nel giorno di San Valentino, due associazioni volterrane annunciano di aver ricevuto una proposta tanto insolita quanto gradita. Una coppia ha deciso di sposarsi e di destinare i regali alla Croce Rossa e la Misericordia di Volterra. Sono Irene Zagaglia e Nicola Caruso, il prossimo 2 maggio coroneranno i 10 anni trascorsi insieme con il matrimonio. "Come è nata l’idea? – raccontano – conviviamo già e abbiamo arredato la nostra casa con le cose di cui abbiamo bisogno. Nella nostra quotidianità non ci manca niente, in più crediamo fortemente nelle azioni che svolgono queste due associazioni per la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lista di nozze solidale. Doni alla Croce rossa e alla Misericordia

