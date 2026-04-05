Pasti e coperte dalla Croce Rossa supporto psicologico agli sfollati e una mano d' aiuto ai pazienti dializzati

Il comitato di Foggia della Croce Rossa Italiana ha avviato interventi a Borgo Incoronata, attivando la sala operativa locale per monitorare le zone a rischio. Sono state distribuite pasti e coperte alla popolazione, mentre si è fornito supporto psicologico agli sfollati. Inoltre, sono stati assistiti i pazienti dializzati, con l’obiettivo di garantire l’accesso alle cure e mantenere alta l’attenzione sulla situazione nella zona.

Nelle fasi più critiche, tra il 1° e il 2 aprile, sono stati assicurati i primi aiuti agli sfollati, fornendo coperte. Grazie al supporto Pis, particolare attenzione è stata rivolta a due pazienti dializzate, impossibilitate a rientrare presso le rispettive abitazioni dopo la seduta terapeutica. Determinante è stato il contributo logistico e operativo nelle operazioni di trasferimento delle persone con difficoltà, svolte in piena sicurezza. Accanto all’assistenza materiale, è stato attivato il servizio di supporto per l’emergenza psicologica, che ha garantito sostegno emotivo e ascolto alla cittadinanza. Nella giornata di domenica di Pasqua, le attività sono proseguite con la distribuzione di pranzo e cena offerti dalla Caritas di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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