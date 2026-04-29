Cani usati come armi | il caso del Rottweiller a Porto Cesareo due minorenni denunciate per tentato omicidio

A Porto Cesareo, due minorenni sono state denunciate per aver tentato di uccidere una ragazza, utilizzando un cane di famiglia come arma. Le sorelle avrebbero aizzato il Rottweiler contro la vittima, causando ferite. L’indagine ha portato alla denuncia delle due ragazze, che ora sono sotto procedimento penale. Le autorità stanno valutando i dettagli dell’accaduto e le responsabilità delle minorenni.

A Porto Cesareo due sorelle sono state denunciate per tentato omicidio: avrebbero aizzato il cane di famiglia contro una ragazza. Un caso del genere mette in luce il fallimento di un'intera società sul rispetto e le responsabilità verso animali e persone, rilanciando la necessità di formazione obbligatoria per una corretta convivenza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Due minorenni arrestati per tentato omicidio e possesso illegale di armi. Provano a superare le casse senza pagare, due minorenni denunciate per tentato furtoDue ragazze catanesi di 15 e 16 sono state sorprese a rubare 42 prodotti cosmetici, per un valore di circa 240 euro, in una profumeria di via... Una raccolta di contenuti Cani usati come armi: il caso del Rottweiller a Porto Cesareo, due minorenni denunciate per tentato omicidioA Porto Cesareo due sorelle sono state denunciate per tentato omicidio: avrebbero aizzato il cane di famiglia contro una ragazza. Un caso del genere mette in luce il fallimento di un'intera società ... fanpage.it Armi al guinzaglio, quando i cani vengono usati per violenza - Il documentarioSempre più spesso le cronache locali raccontano di cani usati come armi: dalle baby gang alla microcriminalità, animali dal morso potente vengono usati per difesa dello spaccio di droga, per ... lastampa.it