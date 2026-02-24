Ai nastri di partenza il Festival di Sanremo ricomincia

Il Festival di Sanremo riparte dopo un’attesa di mesi, causata dalle Olimpiadi invernali. I preparativi finali sono in corso e tra poche ore si apriranno i battenti della 76ª edizione, attirando l’attenzione di migliaia di spettatori. I cantanti sono pronti a salire sul palco, mentre il pubblico si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e delle emozioni. La città si anima in vista dell’evento che prende il via questa sera.

Ormai ci siamo. Quest'anno abbiamo dovuto aspettare la fine di febbraio, causa Olimpiadi, ma tra qualche ora gli appassionati del Festival musicale più famoso d'Italia saranno accontentati: la 76° edizione del Festival di Sanremo sta per iniziare. E qui, nella città ligure che ospita da sempre la kermesse, l'aria che tira è sempre la stessa: quella frizzante che da un lato vede la frenesia degli addetti ai lavori che sanno che per una settimana non dormiranno (in questo articolo semi-ironico vi avevamo raccontato tempo fa come sopravvivere se lavorate per il Festival); dall'altro lato i tanti curiosi che affollano le strade del centro pronti per vivere l'ebbrezza dell'Italia della musica concentrata in pochi metri quadri.