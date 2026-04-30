A Sorrento, il 7 maggio, si è svolto un incontro tra Luigi Sbarra e l’Unione cattolica italiana dei lavoratori (Ucid) per discutere dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. La discussione ha affrontato le questioni legate all’automazione e alla tutela della dignità umana, con particolare attenzione alle conseguenze per il Mezzogiorno. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del mondo del lavoro, evidenziando le sfide etiche legate all’introduzione delle nuove tecnologie.

? Cosa sapere Luigi Sbarra e Ucid si incontrano a Sorrento il 7 maggio sul lavoro e AI.. Il dibattito analizza l'impatto dell'automazione sulla dignità umana e lo sviluppo del Mezzogiorno.. Il 7 maggio alle ore 18, la Terrazza delle Sirene a Sorrento ospiterà il confronto tra dottrina sociale e innovazione tecnologica intitolato Il lavoro al tempo dell’AI: da Leone XIII a Leone XIV. L’evento, organizzato da Ucid Sorrento?Castellammare, porterà al centro del dibattito l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e sulle sfide globali, incrociando i principi della Chiesa con le trasformazioni economiche attuali. Tra i relatori attesi figura il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, che discuterà insieme a rappresentanti delle istituzioni, dell’economia e del mondo ecclesiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e lavoro: la sfida etica tra Chiesa e tecnologia a Sorrento

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