Ai domiciliari si presenta in caserma | Preferisco il carcere poi aggredisce un carabiniere

Un uomo agli arresti domiciliari si è presentato in caserma dichiarando di preferire il carcere, successivamente ha aggredito un carabiniere. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di comportamenti contrastanti tra chi cerca di evitare la detenzione e chi, invece, sembra fare di tutto per tornare in cella. Nessun dettaglio sui motivi o sulle conseguenze legali dell’episodio.

C’è chi prova in tutti i modi a evitare il carcere e chi, al contrario, sembra fare ogni passo possibile per tornarci. È il caso di un uomo protagonista di una vicenda dai contorni delicati che unisce fragilità personale, disagio psichico e una sequenza di comportamenti finiti ora al centro di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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