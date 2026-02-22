Investite figlia e madre sulla carrozzina | l’automobilista non si ferma poi si presenta in caserma

Un'auto ha investito una donna che spingeva la madre sulla carrozzina a Terracina, causando ferite a entrambe. L’automobilista, dopo aver urtato le due donne, non si è fermato, ma successivamente si è presentato spontaneamente in caserma. La scena si è svolta lungo una strada trafficata, creando sconcerto tra i presenti. Le due vittime sono state portate in ospedale per le cure, mentre le forze dell'ordine indagano sui dettagli dell’incidente.

L’incidente a Terracina; ferite le due donne mentre i carabinieri hanno denunciato un 33enne: “Non mi ero accorto di nulla”, ha detto l'uomo. Le indagini sono ancora in corso Una donna è stata investita da un’auto a Terracina mentre spingeva la carrozzina della madre; entrambe donne sono rimaste ferite mentre il conducente della vettura si è allontanato per poi presentarsi in caserma. E’ la sequenza di quanto accaduto tra la sera di venerdì 20 e la giornata di sabato 21 febbraio. Ora un uomo di 33 anni è stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso, anche se le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che si è verificato lungo via Gregorio Antonelli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Un incidente si è verificato oggi a Bologna, coinvolgendo un'automobile che ha travolto una donna di 69 anni in carrozzina elettrica.

A San Ferdinando di Puglia, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver rapinato un'anziana di 86 anni, colpendola con un pugno.

ZAFFERANA ETNEA - È un minorenne il folle rider protagonista di un incidente avvenuto a Zafferana Etnea, nel Catanese. A bordo di uno scooter avrebbe ...

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d'innocenza degli indagati val ...

Attimi di paura questa mattina a Torre del Greco dove una donna e una bambina, mamma e figlia, sarebbero state investite da un'auto nei pressi della scuola Giampietro-Romano, in via Nazionale. Stando a quanto rende noto Il Mattino, la 39enne e la figlia di -

