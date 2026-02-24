Campionati Under 17 di lotta greco-romana | medaglia d' argento per Mantarro della Energy Club Catania

Francesco Mantarro, atleta della Energy Club Catania, ha ottenuto la medaglia d'argento nei campionati Under 17 di lotta greco-romana, disputati il 21 febbraio a Ostia. La sua vittoria deriva da una combattiva prestazione contro avversari di alto livello nella categoria 92 kg. La competizione si è svolta nel palazzetto Palapellicone, attirando numerosi giovani talenti provenienti da diverse regioni. La gara ha visto Mantarro affrontare diversi incontri prima di conquistare il secondo posto.

Francesco Mantarro della società catanese Energy Club Catania lo scorso 21 febbraio 2026 ha vinto la medaglia d'argento per la categoria 92 kg ai campionati nazionali di lotta under 17 (specialità greco-romana stile libero) svoltisi ad Ostia al Palapellicone. La storia di Francesco è un esempio di grande sacrificio e resilienza. L'atleta è arrivato tempo fa quasi per caso presso l'Energy per iniziare ad allenarsi con il team di atleti e tecnici, sotto la guida appassionata del suo allenatore il maestro Claudio Alonzo. Francesco, perlomeno inizialmente, ha dovuto superare tanti ostacoli dovuti ad un suo percorso personale difficile e travagliato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Stopponi terzo classificato ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Greco RomanaArezzo, 1 febbraio 2026 – Stopponi si piazza al terzo posto ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Greco Romana.

Bronzo per Francesco Stopponi ai campionati italiani assoluti di lotta greco-romanaFrancesco Stopponi ha conquistato il bronzo ai campionati italiani assoluti di lotta greco-romana.

