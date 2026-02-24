WhatsApp sta lavorando ai Messaggi Programmati | potrai decidere data e ora per inviarli

WhatsApp sta sviluppando una funzione che consente di pianificare l'invio dei messaggi, grazie alla quale gli utenti potranno decidere quando inviarli, anche con diversi giorni di anticipo. La novità mira a facilitare la gestione delle comunicazioni, soprattutto per chi vuole ricordare eventi o inviare messaggi in momenti specifici. La funzione sarà accessibile tramite un aggiornamento dell’app, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

