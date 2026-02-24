WhatsApp sta lavorando ai Messaggi Programmati | si potrà decidere data e ora per inviarli

WhatsApp ha annunciato lo sviluppo dei Messaggi Programmati, una funzione che consente di decidere data e ora di invio. La causa di questa novità deriva dalla crescente richiesta di strumenti che facilitino le comunicazioni pianificate, soprattutto tra utenti che vogliono ottimizzare i propri tempi. La nuova funzione mira a offrire maggiore flessibilità, permettendo di preparare messaggi in anticipo e inviarli automaticamente. La possibilità di programmare i messaggi sarà disponibile nelle prossime settimane.

In un mondo sempre più digitale e interconnesso, la gestione dei tempi e delle comunicazioni assume un ruolo fondamentale. Quante volte ci è capitato di ricordarci troppo tardi di inviare un messaggio importante, sia per lavoro che per motivi personali? Oppure di dover restare svegli fino a tarda notte per fare gli auguri a un amico o a un familiare in un fuso orario diverso? La tecnologia, in questi casi, cerca da sempre di fornire soluzioni intelligenti e pratiche, capaci di semplificare la vita quotidiana. L'idea di poter pianificare un messaggio da inviare automaticamente rappresenta, sotto questo punto di vista, un passo avanti significativo.

