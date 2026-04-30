Agugliano l’invasione di piccioni distrugge i girasoli | serve un piano

A Agugliano, un consigliere locale segnala che l'invasione di piccioni sta causando danni ai campi di girasole. La presenza massiccia di questi uccelli sembra aver compromesso la crescita delle piante, portando a preoccupazioni tra gli agricoltori della zona. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità, che stanno valutando eventuali interventi per contenere il problema.

? Cosa sapere Il consigliere Stacchiotti denuncia l'invasione di piccioni nei campi di girasole ad Agugliano.. I danni alle colture costringono gli agricoltori locali a sostenere spese per nuove semine.. A Agugliano, il consigliere comunale Stacchiotti ha presentato un’interrogazione per denunciare i danni subiti dai campi di girasole a causa degli stormi di volatili che colpiscono le colture e i centri storici. Il momento della semina rappresenta una fase di estrema vulnerabilità per le aziende agricole del territorio, dove la crescita delle piantine viene interrotta bruscamente dalla presenza massiccia di piccioni. Il problema non riguarda...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agugliano, l’invasione di piccioni distrugge i girasoli: serve un piano Notizie correlate Agugliano, Stacchiotti (Minoranza): “Emergenza piccioni e danni ai girasoli: il Comune passi dai messaggi WhatsApp ai fatti”AGUGLIANO – Il lavoro degli agricoltori di Agugliano è sotto scacco e la politica locale resta a guardare. Abruzzo, maltempo distrugge l’economia: serve un piano di detassazioneI gravi fenomeni meteorologici che hanno colpito l’Abruzzo nei primi giorni di questo mese di aprile stanno mettendo a dura prova la tenuta economica...