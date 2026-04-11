Abruzzo maltempo distrugge l’economia | serve un piano di detassazione

Nei primi giorni di aprile, l’Abruzzo ha subito forti fenomeni meteorologici che hanno causato danni significativi alle attività economiche e alle comunità locali. Le recenti precipitazioni intense hanno provocato allagamenti e smottamenti, danneggiando infrastrutture e imprese. La situazione richiede interventi immediati per alleviare le conseguenze sui territori colpiti.

I gravi fenomeni meteorologici che hanno colpito l’Abruzzo nei primi giorni di questo mese di aprile stanno mettendo a dura prova la tenuta economica e sociale di numerosi territori della regione. A seguito del dissesto idrogeologico, Saverio Gileno, segretario regionale dei Giovani Democratici, ha lanciato un appello alle istituzioni per ottenere interventi tempestivi che possano sostenere le famiglie e le realtà produttive colpite dai danni. Il peso economico delle piogge e il limite dei fondi stanziati. L’impatto del maltempo non si limita alla superficie del territorio, ma si traduce in una pressione finanziaria immediata ha subito perdite materiali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, maltempo distrugge l’economia: serve un piano di detassazione Cervo in Abruzzo: 24 milioni di danni, serve piano urgenteLa presenza del cervo in Abruzzo ha raggiunto livelli critici, con danni alle colture e incidenti stradali in crescita costante. Maltempo in Abruzzo: 80% costa protetta, ma serve aiuto urgenteIl maltempo dei giorni scorsi ha lasciato un segno profondo sulla costa abruzzese, con danni ingenti ai litorali e interruzioni della viabilità che...