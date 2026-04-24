Quindici acquirenti internazionali sono arrivati nella Città Metropolitana per partecipare a un progetto di visita chiamato Fam Trip, che durerà fino al 25 aprile. L’obiettivo è promuovere il territorio attraverso incontri e visite ai luoghi di interesse locali. La presenza di questi buyer fa parte di un'iniziativa volta a favorire lo sviluppo del settore turistico e ad aumentare la visibilità della zona a livello internazionale.

? Cosa sapere 15 buyer internazionali arrivano in Città Metropolitana per il progetto Fam Trip fino al 25 aprile.. I workshop b2b con le imprese locali mirano a creare nuovi legami commerciali internazionali.. A Palazzo Alvaro, nella sala Monsignor Ferro, Carmelo Versace e Giovanni Latella hanno accolto 15 buyer internazionali per dare il via al progetto Fam Trip, un percorso che fino al 25 aprile porterà esperti del turismo a scoprire le radici millenarie della Città Metropolitana. Mentre fuori la città si prepara ai festeggiamenti, l’atmosfera tra i corridoi del palazzo è quella di chi sta cercando di trasformare la bellezza in qualcosa di tangibile, una risorsa che non resti solo uno sguardo fugace ma diventi sostanza per le economie locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo: 15 buyer internazionali sbarcano per rilanciare il territorio

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