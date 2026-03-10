A Bergamo in arrivo 1.500 tifosi del Bayern dalla Germania e anche dall’Alto Adige

A Bergamo si preparano ad arrivare circa 1.500 tifosi del Bayern, provenienti dalla Germania e dall’Alto Adige. Secondo i dati aggiornati a novembre 2025, il club tedesco conta su un sostegno stabile di oltre 432 sostenitori presenti nella zona. La presenza di pubblico straniero si concentra principalmente tra i supporter provenienti dall’estero e dalla regione autonoma.

Bergamo. Stando ai dati disponibili e aggiornati al novembre 2025, il Bayern Monaco può contare su uno zoccolo duro di oltre 432.500 “mitglieder”, traducibile in italiano con un piuttosto grezzo “soci” che rende comunque bene l’idea di quanto il club resti legato alle sue radici di stampo associazionista. Praticamente più la capienza dello stadio di Bergamo moltiplicata per 18. Vien da sé immaginare che riempire i 1.300 posti del settore ospiti sia stato un gioco da ragazzi, a cui vanno aggiunti altri circa 200 posti disponibili in tribuna. Insomma, a conti fatti, saranno in circa 1.500 i punti rossi in uno stadio tutto nerazzurro. Il club nelle classifiche note pre partita ha invitato i tifosi a evitare l’area urbana di Bergamo con loghi esposti o maglie vistose, ma in realtà la situazione sembra parecchio tranquilla. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

